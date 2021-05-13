Врачи развенчали «грязный» миф о мытье головы

Дерматологи развенчали популярный миф о том, что людям с жирной кожей головы следует мыть её реже – для того, чтобы вырабатывалось меньше кожного сала. Дерматолог, косметолог, венеролог Зоя Константинова, что на самом деле редкое мытьё головы может спровоцировать развитие кожных болезней.

«Голову нужно мыть часто – через день или каждый день. Особенно, если кожа головы жирная. Если мыть голову реже, это может привести к развитию различных заболеваний, например, себорейного дерматита», – заявила специалист.

Также Зоя Константинова рекомендует не пренебрегать водными процедурами. Мыться следует каждый день, при этом необходимо использовать очищающее средство – мыло, а лучше гель. При этом, тереть себя мочалкой не следует. Дерматолог отметила, что кожа обновляется и без этого, а слишком интенсивное трение может привести к травмам. Также Константинова рассказала, что скрабами стоит пользоваться не чаще одного раза в неделю и только в тёплое время года, сообщает «Радио 1».