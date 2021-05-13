Врачи развенчали «грязный» миф о мытье головы

Дерматологи развенчали популярный миф о том, что людям с жирной кожей головы следует мыть её реже – для того, чтобы вырабатывалось меньше кожного сала. Дерматолог, косметолог, венеролог Зоя Константинова, что на самом деле редкое мытьё головы может спровоцировать развитие кожных болезней.

«Голову нужно мыть часто – через день или каждый день. Особенно, если кожа головы жирная. Если мыть голову реже, это может привести к развитию различных заболеваний, например, себорейного дерматита», – заявила специалист.

Также Зоя Константинова рекомендует не пренебрегать водными процедурами. Мыться следует каждый день, при этом необходимо использовать очищающее средство – мыло, а лучше гель. При этом, тереть себя мочалкой не следует. Дерматолог отметила, что кожа обновляется и без этого, а слишком интенсивное трение может привести к травмам. Также Константинова рассказала, что скрабами стоит пользоваться не чаще одного раза в неделю и только в тёплое время года, сообщает «Радио 1».

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А ранее врач-трихолог Наталия Жовтан рассказала, что проблема облысения сегодня все чаще наблюдается среди молодых людей. При этом, по словам специалиста, ранее выпадение волос можно предупредить при помощи профилактических мер. К их числу она отнесла, в частности, использование медикаментов и, в случае отсутствия результатов, операцию по пересадке волос.

Специалист также добавила, что проблему выпадения волос можно разрешить даже несмотря на генетическую предрасположенность.

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ФОТО: РИА Новости
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