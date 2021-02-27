Врачи рассказали о «суперпродуктах» для продления жизни

Медики Елена Малышева и Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли, какие «суперпродукты» могут продлить жизнь.

Ученые выявили опасность для здоровья от белковых диет

По словам экспертов, это еда, богатая растительным белком. Речь идет о нежареном арахисе, грецком орехе, семенах тыквы и бобовых – фасоли и горохе.

Медики отметили, что при замене животного белка на растительный в рационе питания человека снижается риск смерти от гипертонии, инсульта и инфаркта, а также онкологических заболеваний.

Ранее ученые французского научного Института Пастера обнаружили белок GDF11, обеспечивающий защиту от рака. Он помогает имитировать действие диет, которые доказали свою эффективность в борьбе с сердечными и онкологическими заболеваниями.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Хижняк
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