Врачи рассказали о «суперпродуктах» для продления жизни
Медики Елена Малышева и Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли, какие «суперпродукты» могут продлить жизнь.
По словам экспертов, это еда, богатая растительным белком. Речь идет о нежареном арахисе, грецком орехе, семенах тыквы и бобовых – фасоли и горохе.
Медики отметили, что при замене животного белка на растительный в рационе питания человека снижается риск смерти от гипертонии, инсульта и инфаркта, а также онкологических заболеваний.
Ранее ученые французского научного Института Пастера обнаружили белок GDF11, обеспечивающий защиту от рака. Он помогает имитировать действие диет, которые доказали свою эффективность в борьбе с сердечными и онкологическими заболеваниями.
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