Ученые нашли предотвращающий развитие рака белок
Ученые французского научного Института Пастера провели исследование, в результате которого обнаружили белок, обеспечивающий защиту от рака. Как сообщает РИА Новости, данные исследования размещены на MedicalXpress.
Ученые выяснили, что белок GDF11 помогает имитировать действие диет, которые доказали свою эффективность в борьбе с сердечными и онкологическими заболеваниями. Также этот белок способствует восстановлению кровеносных сосудов в мозге и усиливает нейрогенез.
Отмечается, что в ходе исследования была проведена серия экспериментов на мышах.
Ранее сообщалось, что ученые медицинской школы Нью-Йоркского университета провели эксперимент, в результате которого обнаружили связь между электронными сигаретами и развитием рака легких.
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