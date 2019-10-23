Ученые нашли предотвращающий развитие рака белок

Ученые выяснили, что белок GDF11 помогает имитировать действие диет, которые доказали свою эффективность в борьбе с сердечными и онкологическими заболеваниями. Также этот белок способствует восстановлению кровеносных сосудов в мозге и усиливает нейрогенез.

Отмечается, что в ходе исследования была проведена серия экспериментов на мышах.

Ранее сообщалось, что ученые медицинской школы Нью-Йоркского университета провели эксперимент, в результате которого обнаружили связь между электронными сигаретами и развитием рака легких.



