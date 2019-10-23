Ученые нашли предотвращающий развитие рака белок

23 октября 201920:36

Ученые французского научного Института Пастера провели исследование, в результате которого обнаружили белок, обеспечивающий защиту от рака. Как сообщает РИА Новости, данные исследования размещены на MedicalXpress.

Врач-диетолог рассказал, как есть яйца с пользой для здоровья

Ученые выяснили, что белок GDF11 помогает имитировать действие диет, которые доказали свою эффективность в борьбе с сердечными и онкологическими заболеваниями. Также этот белок способствует восстановлению кровеносных сосудов в мозге и усиливает нейрогенез.

Отмечается, что в ходе исследования была проведена серия экспериментов на мышах.

Ранее сообщалось, что ученые медицинской школы Нью-Йоркского университета провели эксперимент, в результате которого обнаружили связь между электронными сигаретами и развитием рака легких.


Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: www.test.newsru.co.il
ТЕГИ:УченыеРакБолезнь