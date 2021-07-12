Врачи рассказали, когда надо срочно вызывать скорую помощь
Высокое артериальное давление, вызывающее гипертонический криз, можно вовремя распознать, пишет Daily Express со ссылкой на американских врачей.
Вызывать скорую помощь необходимо в случае появление одышки и судорог. Если вы или кто-то из близких резко почувствовали сильную боль в груди или головную боль, которая сопровождается спутанностью сознания, ухудшением зрения, то необходимо вызвать медиков.
Также это стоить сделать в случае тошноты и внезапно возникшей беспочвенной тревоги.
Врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире телеканала «Россия-1» рассказал, какой фрукт следует употреблять в пищу гипертоникам. По его словам, снизить давление поможет обычная слива.
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