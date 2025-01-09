Врачи рассказали, как вернуть радость от работы после новогодних праздников
В эфире Первого канала врач и телеведущая Елена Малышева, а также офтальмолог Михаил Коновалов, кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус рассказали, как вернуть после новогодних праздников радость от работы.
По словам Малышевой, за время новогодних каникул в организме истощается дофамин — гормон награды. Этим и объясняется то, что в первые дни после отдыха работа приносит меньше радости. Для его восполнения Продеус посоветовал слушать любимую музыку (Малышева добавила, что, с точки зрения медиков, наиболее эффективна в этом плане музыка Моцарта).
Кроме того, по словам Гандельмана, вернуть радость от работы (а заодно и сбросить лишние килограммы) поможет физическая активность, а Коновалов указал на важность качественного сна. Хорошо выспаться поможет включенный белый шум, кроме того, нужно отказаться перед сном от использования гаджетов, убрать источники света и укрыться тяжелым одеялом.
Ранее психолог, руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева заявила, что справиться со стрессом на работе лучше всего помогают прогулки и занятия спортом, важно дать негативной энергии выход. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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