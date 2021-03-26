Врачи предупредили об опасности резкого похудения
За неделю без вреда для организма человека можно сбросить от 500 граммов до 1 килограмм веса, пишет Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.
По словам экспертов, для этого необходимо снизить калорийность пищи и увеличить физическую активность. Как отмечается, желающие резко сбросить вес люди могут это сделать, однако в дальнейшем достаточно быстро вернут свой исходный вес, так как резкое похудание не является устойчивым и грозит серьезными проблемами со здоровьем.
Чтобы сбросить лишний вес, люди часто допускают распространенную и опасную ошибку - начинают худеть с акцентом на определенные продукты, сообщает RT со ссылкой на эксперта по питанию Ирину Писареву.
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