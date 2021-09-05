Врачи посоветовали ходьбу, чтобы избежать преждевременной смерти
Ежедневные семь тысяч шагов помогут снизить риск смерти от любых причин. К таким выводам пришли специалисты во главе с доктором Амандой Палуч из Массачусетского технологического института. Результаты исследований опубликованы в научном журнале JAMA Network Open.
В эксперименте участвовали более двух тысяч мужчин и женщин в возрасте от 38 до 50 лет в период с 2005 по 2006 год. Ученые до 2018 года на основе ранее собранных данных шагомеров анализировали информацию о смерти среди испытуемых.
Ученые сформировали три группы: первая из участников эксперимента, которые делали по семь тысяч шагов ежедневно, вторая – по 10 тысяч шагов каждый день, третья – свыше 10 тысяч шагов.
Ученые пришли к выводу, что среди людей, которые делали не менее семи тысяч шагов в день, риск смерти от любых причин на 50-70% ниже, чем у остальных. Также исследователи подчеркнули – именно количество шагов оказали влияние на снижение риска смертности.
Напомним, исследование новозеландских ученых также доказывает, что на темпы старения мозга влияет скорость ходьбы. У тех, кто ходит медленнее, мозг старше. Такие выводы опубликованы в научном журнале JAMA Network Open.
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