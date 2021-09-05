Врачи посоветовали ходьбу, чтобы избежать преждевременной смерти

В эксперименте участвовали более двух тысяч мужчин и женщин в возрасте от 38 до 50 лет в период с 2005 по 2006 год. Ученые до 2018 года на основе ранее собранных данных шагомеров анализировали информацию о смерти среди испытуемых.

Ученые сформировали три группы: первая из участников эксперимента, которые делали по семь тысяч шагов ежедневно, вторая – по 10 тысяч шагов каждый день, третья – свыше 10 тысяч шагов.

Ученые пришли к выводу, что среди людей, которые делали не менее семи тысяч шагов в день, риск смерти от любых причин на 50-70% ниже, чем у остальных. Также исследователи подчеркнули – именно количество шагов оказали влияние на снижение риска смертности.

Напомним, исследование новозеландских ученых также доказывает, что на темпы старения мозга влияет скорость ходьбы. У тех, кто ходит медленнее, мозг старше. Такие выводы опубликованы в научном журнале JAMA Network Open.

