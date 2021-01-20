Врачи перечислили способы похудеть без диет
Врачи перечислили хитрости, которые позволят худеть быстрее без соблюдения специальных диет, пишет The Sun.
В Национальной службе здравоохранения Великобритании предлагают придерживаться правил, которые могут стать полезными привычками и помогут сбросить лишний вес.
Среди них - ограничение употребления алкоголя, замена сока на воду, утренние прогулки, замена молочного шоколада на темный, а также поиск альтернативных способов получения положительных эмоций.
«Метод тарелки» способствует правильному питанию и снижению веса, считает диетолог клиники Alimmenta в Барселоне Адриана Орос.
Согласно методу, на половине тарелки должны быть овощи – сырые или приготовленные. На четверть ее надо заполнять белковой пищей: мясом, яйцами, морепродуктами, рыбой или бобовыми. На другую четверть – выложить сложные углеводы: рис, макароны, картофель или цельнозерновой хлеб.
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