Врачи перечислили способы похудеть без диет

Врачи перечислили хитрости, которые позволят худеть быстрее без соблюдения специальных диет, пишет The Sun.

В Национальной службе здравоохранения Великобритании предлагают придерживаться правил, которые могут стать полезными привычками и помогут сбросить лишний вес.

Среди них - ограничение употребления алкоголя, замена сока на воду, утренние прогулки, замена молочного шоколада на темный, а также поиск альтернативных способов получения положительных эмоций.

Раскрыта «золотая формула» похудения

«Метод тарелки» способствует правильному питанию и снижению веса, считает диетолог клиники Alimmenta в Барселоне Адриана Орос.

Согласно методу, на половине тарелки должны быть овощи – сырые или приготовленные. На четверть ее надо заполнять белковой пищей: мясом, яйцами, морепродуктами, рыбой или бобовыми. На другую четверть – выложить сложные углеводы: рис, макароны, картофель или цельнозерновой хлеб.

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ФОТО: pixabay.com
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