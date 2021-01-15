Раскрыта «золотая формула» похудения

Стало известно о простом правиле быстрого похудения, сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата медицинских наук, эндокринолога клиники МГУ Зухру Павлову.

Она предложила воспользоваться так называемой формулой поддерживающей калорийности. Для этого вес необходимо умножить на коэффициент активности: 28 - при малоактивном образе жизни, 31 — при средней активности (десять тысяч шагов в сутки и две-три тренировки в неделю) или 33 — в случае, если человек тренируется от пяти дней в неделю.

Из полученной суммы нужно вычесть 10-15 процентов - 200-300 ккал. Полученное число — то количество килокалорий, которое можно себе позволить в сутки при похудении, отметила Павлова.

«Метод тарелки» способствует правильному питанию и снижению веса, считает диетолог клиники Alimmenta в Барселоне Адриана Орос. Об этом информирует РИА Новости. Согласно методу, на половине тарелки должны быть овощи – сырые или приготовленные. На четверть ее надо заполнять белковой пищей: мясом, яйцами, морепродуктами, рыбой или бобовыми. На другую четверть – выложить сложные углеводы: рис, макароны, картофель или цельнозерновой хлеб. В качестве дополнения рекомендуется использовать продукты, содержацие сложные углеводы - авокадо, орехи или семечки, сообщает издание ABC.

