Врачи назвали пять предвестников инсульта

Предвестники болезни могут пропасть перед самим кровоизлиянием. Первый из них — паралич половины тела, одной руки или ноги. Также о нем свидетельствуют опущенные уголки рта или затрудненная улыбка. Важно обратить внимание и на речевые расстройства: невнятная или нечетная речь, проблемы с построением предложения.

Другие предвестники инсульта — внезапная сильная головная боль, нарушение зрения вплоть до слепоты. По словам экспертов, при возникновении любого из этих симптомов необходимо вызвать врачей.

Ранее стало известно, что низкий уровень витамина D в организме повышает риск развития инсульта.

