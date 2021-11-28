Врачи назвали пять предвестников инсульта
Первые симптомы инсульта дают о себе знать за несколько недель до приступа, сообщает Focus со ссылкой на специалистов Немецкого фонда сердца.
Предвестники болезни могут пропасть перед самим кровоизлиянием. Первый из них — паралич половины тела, одной руки или ноги. Также о нем свидетельствуют опущенные уголки рта или затрудненная улыбка. Важно обратить внимание и на речевые расстройства: невнятная или нечетная речь, проблемы с построением предложения.
Другие предвестники инсульта — внезапная сильная головная боль, нарушение зрения вплоть до слепоты. По словам экспертов, при возникновении любого из этих симптомов необходимо вызвать врачей.
Ранее стало известно, что низкий уровень витамина D в организме повышает риск развития инсульта.
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