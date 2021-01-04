Врачи: менять маски в мороз нужно чаще, чем обычно

Менять маски в мороз нужно чаще, чем обычно, а каждые полчаса следует давать лицу дышать, чтобы избежать проблем с кожей, сообщает РИА Новости со ссылкой на врачей.

Маску следует надевать на улице только при нахождении среди большого числа людей, в остальных случаях можно обойтись без нее.

Как говорят эксперты, ношение маски в мороз пагубно сказывается на состоянии кожи, так как происходит эффект «парника». При появлении проблем нужно проконсультироваться с дерматологом, который посоветует необходимые средства.

Перед тем как наносить средство защиты, можно нанести на лицо легкий крем.

Когда отменят маски? Вирусолог о перспективах пандемии COVID-19 в 2021 году

Ранее ведущий научный сотрудник НИИ фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии в эфире НСН рассказал, когда россияне смогут отказаться от масок без вреда здоровью.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусЗащитная маска
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