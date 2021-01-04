Врачи: менять маски в мороз нужно чаще, чем обычно
Менять маски в мороз нужно чаще, чем обычно, а каждые полчаса следует давать лицу дышать, чтобы избежать проблем с кожей, сообщает РИА Новости со ссылкой на врачей.
Маску следует надевать на улице только при нахождении среди большого числа людей, в остальных случаях можно обойтись без нее.
Как говорят эксперты, ношение маски в мороз пагубно сказывается на состоянии кожи, так как происходит эффект «парника». При появлении проблем нужно проконсультироваться с дерматологом, который посоветует необходимые средства.
Перед тем как наносить средство защиты, можно нанести на лицо легкий крем.
Ранее ведущий научный сотрудник НИИ фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии в эфире НСН рассказал, когда россияне смогут отказаться от масок без вреда здоровью.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,2 млн+24 150 / сут.
Умерли
58 506+504 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+19 847 / сут.
- Врачи: менять маски в мороз нужно чаще, чем обычно
- Вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку в России не будут
- Три волны коронавируса после праздников ожидают в Санкт-Петербурге
- Эксперт объяснил, где мошенники берут номера телефонов
- «Британский» штамм коронавируса несет опасность для детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru