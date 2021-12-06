Врач заявил, что переносимость вакцины не зависит от группы крови

Теория о том, что люди с первой и третьей группами крови хуже переносят вакцину против коронавируса, не подтверждена и требует масштабных исследований. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор-кардиолог Филипп Копылов.

Инфекционист: Работа по вакцинации остается неудовлетворительной

Копылов подчеркнул, что в таком исследовании должно участвовать полмиллиона человек, чтобы результаты были достоверными. Единичные случаи не могут подтверждать эту теорию, отметил Копылов в беседе с «Радио 1».

Ранее профессор и заслуженный врач России Владимир Подхомутников заявил, что люди с первой и третьей группой крови после введение компонента вакцины против COVID-19 испытывают усталость, у них поднимается температура и наблюдается раздражительность.



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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:Вакцинация
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