Врач заявил, что переносимость вакцины не зависит от группы крови

Копылов подчеркнул, что в таком исследовании должно участвовать полмиллиона человек, чтобы результаты были достоверными. Единичные случаи не могут подтверждать эту теорию, отметил Копылов в беседе с «Радио 1».

Ранее профессор и заслуженный врач России Владимир Подхомутников заявил, что люди с первой и третьей группой крови после введение компонента вакцины против COVID-19 испытывают усталость, у них поднимается температура и наблюдается раздражительность.







