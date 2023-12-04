Врач Ванесса Принц посоветовала работать стоя
Врач-превентолог, наставник по здоровью сервиса Health Buddy Ванесса Принц рассказала «Газете.Ru» об опасности длительного неподвижного положения во время работы.
По ее словам, в сидячем положении у человека сосуды и нарушается кровоток, что может вызвать застой лимфы и, как следствие, отек ног даже у здорового человека.
Кроме того, во время сидения повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Врач указала на возникающий риск подъема уровня холестерина и гликированного гемоглобина в крови.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что за последние четыре года смертность от онкологических новообразований в России снизилась на 5,6%, передает «Радиоточка НСН».
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