Врач Ванесса Принц посоветовала работать стоя

Врач-превентолог, наставник по здоровью сервиса Health Buddy Ванесса Принц рассказала «Газете.Ru» об опасности длительного неподвижного положения во время работы.

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По ее словам, в сидячем положении у человека сосуды и нарушается кровоток, что может вызвать застой лимфы и, как следствие, отек ног даже у здорового человека.

Кроме того, во время сидения повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Врач указала на возникающий риск подъема уровня холестерина и гликированного гемоглобина в крови.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что за последние четыре года смертность от онкологических новообразований в России снизилась на 5,6%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба «Швабе-Медиа»
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