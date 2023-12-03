Врач Вялов указал на связь жирной пищи с раком поджелудочной железы

Медик указал на опасность проблем с поджелудочной железой. Они могут привести к острому панкреатиту, который связан с чрезмерным употреблением алкоголя и плохой работой желчевыводящей системы.

По его словам, жирная пища увеличивает риск развития онкологии, включая рак поджелудочной железы.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что за последние четыре года смертность от онкологических новообразований в России снизилась на 5,6%, передает «Радиоточка НСН».

