СМИ: В турецком Белеке зафиксирована вспышка ротавируса

Туристы из России сообщают о вспышке ротавируса в турецком Белеке, пишет Telegram-канал SHOT.

Отдыхающие предполагают, что зараза пришла из моря, так как сразу после купания у людей началась «страшная диарея и рвота». Сообщается, что за помощью обратились уже несколько человек, одного ребенка увезли на скорой.

Официальной информации о вспышке нет. Власти Турции эти данные не комментировали.