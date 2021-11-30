Врач-терапевт назвала основной признак дефицита витамина K
Повышенная кровоточивость может быть признаком дефицита витамина K в организме. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
Специалист отнесла к симптомам недостаточности витамина K частые носовые, рецидивирующие маточные, послеоперационные кровотечения, а также поверхностные кровоизлияния.
«Например, вам удалили зуб, а поврежденные ткани продолжают кровоточить довольно долго. Или же вы ударились, а в месте удара образовался значительный кровоподтек. Все это поводы задуматься, не связана ли проблема с дефицитом витамина K», — рассказала Романенко в беседе с «Вечерней Москвой».
Терапевт добавила, что проблема дефицита витамина K не является широко распространенной, так как этот элемент содержится во многих ежедневно употребляемых человеком продуктах. Романенко рекомендовала добавить в рацион зелень и растительные масла для поддержания необходимого уровня содержания витамина K в организме.
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