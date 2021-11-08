Врач-сексолог предупредил о последствиях отказа от мяса для потенции
Отсутствие мяса в рационе мужчины нередко оказывает негативное влияние на его потенцию. Об этом заявил врач-сексолог, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik.
Специалист подчеркнул, что недостаток белка в пище отрицательно сказывается на мужском здоровье, а отказ от мяса может привести к половой дисфункции. Кроме того, сексолог назвал и другие негативные факторы: курение, алкоголь, жесткие диеты, плохой сон, пишет РИА ФАН.
В то же время врач подчеркнул, что некоторые мужчины обладают «сильной половой конституцией» и сохраняют потенцию даже при наличии неблагоприятных факторов, отмечает Газета.ру.
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