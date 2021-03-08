Врач развеяла женские опасения по поводу химических компонентов в косметике
Дерматовенеролог и косметолог и Алия Шаламберидзе рекомендовала женщинам не опасаться химических компонентов, которые содержатся в уходовых средствах. Ее комментарии приводит радиостанция «Говорит Москва».
Шаламберидже отмечает, что в косметическом продукте должно быть около 10 компонентов. Она обращает внимание, что 70 процентов из них могут иметь искусственное происхождение.
«Мы не можем в косметических составах избежать химических компонентов, потому что они являются связующим звеном. Желательно, чтобы в начале состава было два-три компонента растительных экстрактов, а дальше шли химические вещества, без которых крем не может долго существовать, он портится», - напомнила эксперт.
По словам косметолога, растительные компоненты в большом количестве могут приводить к аллергии. Из натуральных «добавок» она посоветовала обратить внимание на чайное дерево и алое. Также специалист предостерегла от покупки косметических средств, содержащих парабены и метил-парабены.
Ранее космонавт Елена Серова рассказала, зачем в космос берут косметику.
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