Врач развеяла женские опасения по поводу химических компонентов в косметике

Дерматовенеролог и косметолог и Алия Шаламберидзе рекомендовала женщинам не опасаться химических компонентов, которые содержатся в уходовых средствах. Ее комментарии приводит радиостанция «Говорит Москва».

Шаламберидже отмечает, что в косметическом продукте должно быть около 10 компонентов. Она обращает внимание, что 70 процентов из них могут иметь искусственное происхождение.