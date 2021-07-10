Врач рассказала о влиянии жары на переболевших COVID-19
Недавно переболевшие коронавирусом люди больше подвержены негативному воздействию жары, так как их организм еще полностью не восстановился после болезни. Об этом сообщила директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с ТАСС.
Медик подчеркнула, что после COVID-19 печень не успевает сразу восстановить свою работу, и переболевшие жалуются в основном на потливость, слабость и усталость.
Лапа дала рекомендации тем, кто недавно переболел коронавирусом.
«На жаре закрывать все открытые части тела, без шляпы не выходить из дома. Защищаться мазями от загара, на солнце открытом не бывать. И самое главное в этой ситуации — водно-солевой обмен, то есть восстановить работу почек, сердца и легких. Все это очень хорошо восстанавливается, если мы маленькими глотками пьем воду, желательно два литра в день», — подчеркнула врач.
По словам эксперта, важно не допускать обезвоживания, так как оно провоцирует интоксикацию и ухудшение состояния.
Терапевт отметила, что при хорошем самочувствии после коронавируса можно купаться в открытых водоемах. Также Лапа рассказала, что для того, чтобы обезопасить организм, необходимо настраивать кондиционеры на нормальную для него температуру в 24 градуса.
Кроме того, на отдыхе на природе врач рекомендует находиться в тени и охлаждать тело с помощью влажной ткани.
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