Врач рассказала о причинах резких ночных пробуждений
Резкие ночные пробуждения могут свидетельствовать о развитии депрессивного расстройства или дыхательной недостаточности. Об этом рассказала врач-сомнолог, невролог Елена Царева.
По ее словам, часто такие пробуждения сопровождаются невозможностью снова заснуть. Это может быть связано с источниками света, например, лампочками или экранами смартфонов, которые способствует снижению уровня мелатонина в организме.
Порядка 70 процентов ночных пробуждений, по словам врача, связаны с необходимостью посетить уборную. Именно этот фактор чаще всего становится причиной нежелания засыпать.
Дополнительный фактор пробуждения апноэ — остановка дыхания – которым страдают до 40 процентов жителей планеты. Царева пояснила, что при этом мозг сигнализирует, что запас кислорода на исходе, и организм просыпается. У некоторых людей остановка дыхания сопровождается учащенным сердцебиением, также не исключены панические атаки, повышение пульса и артериального давления, повышенная потливость в области шеи.
На качество сна также могут влиять двигательные расстройства, выражающиеся в странных движениях ногами или руками, что приводит к пробуждению.
Триггером отказа организма от сна может стать стресс, негативные мысли и плохие сновидения, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» Царева.
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