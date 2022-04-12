Врач рассказала о причинах резких ночных пробуждений

Порядка 70 процентов ночных пробуждений, по словам врача, связаны с необходимостью посетить уборную. Именно этот фактор чаще всего становится причиной нежелания засыпать.

Дополнительный фактор пробуждения апноэ — остановка дыхания – которым страдают до 40 процентов жителей планеты. Царева пояснила, что при этом мозг сигнализирует, что запас кислорода на исходе, и организм просыпается. У некоторых людей остановка дыхания сопровождается учащенным сердцебиением, также не исключены панические атаки, повышение пульса и артериального давления, повышенная потливость в области шеи.

На качество сна также могут влиять двигательные расстройства, выражающиеся в странных движениях ногами или руками, что приводит к пробуждению.

Триггером отказа организма от сна может стать стресс, негативные мысли и плохие сновидения, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» Царева.

