Ученые: Знание языков замедляет развитие старческих болезней мозга

Российские и британские нейрофизиологи обнаружили, что носители двух родных языков и люди, владеющие несколькими иностранными языками, реже и позже подвергаются старческим болезням мозга. Об этом рассказали в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Отмечается, что владение иностранным языком в среднем замедляет время развития таких заболеваний на пять-семь лет. Исследователи пришли к такому выводу в ходе наблюдений за работой мозга шестидесяти пожилых людей в возрасте от шестидесяти лет и старше.

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По данным источника, половина из них владела двумя и более языками, что позволило нейрофизиологам изучить влияние этой особенности на структуру мозга человека и подверженность этого органа возрастным изменениям. Для этого ученые предложили участникам несколько опросов и тестов, направленных на оценку их когнитивных способностей и умения концентрировать внимание.

Специалисты считают, что более успешная концентрация внимания свойственна тем, кто изучал иностранные языки в осознанном возрасте. По их мнению, это связано с тем, что таким людям постоянно приходится переключаться с одного языка на другой, что повышает внимательность и скорость их мышления. Отмечается, что скоро ученые собираются проверить существуют ли различия в этом отношении между носителями близкородственных и далеких языков.

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ФОТО: Flickr
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