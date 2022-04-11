Ученые: Знание языков замедляет развитие старческих болезней мозга

Российские и британские нейрофизиологи обнаружили, что носители двух родных языков и люди, владеющие несколькими иностранными языками, реже и позже подвергаются старческим болезням мозга. Об этом рассказали в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Отмечается, что владение иностранным языком в среднем замедляет время развития таких заболеваний на пять-семь лет. Исследователи пришли к такому выводу в ходе наблюдений за работой мозга шестидесяти пожилых людей в возрасте от шестидесяти лет и старше.