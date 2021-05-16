Врач рассказала, какой маринад для шашлыка вызывает болезнь почек

По ее словам, к таким маринадам относятся рецепты на основе уксуса и майонеза. «Это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье», — считает врач. Она отметила, что при высоких температурах майонез выделяет большое количество жиров и веществ, которые вредны для организма. При этом уксус в маринаде негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, а его частое употребление может вызвать болезнь почек.

Ранее стало известно, чем заменить традиционный мясной шашлык, сообщает радио Sputnik со ссылкой на шеф-повара и ведущего телеканала «Еда» Владимира Павлова.

