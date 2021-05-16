Врач рассказала, какой маринад для шашлыка вызывает болезнь почек
Некоторые виды маринада для шашлыка могут быть опасны для здоровья, сообщает портал «Телеграф» со ссылкой на диетолога Ирину Морозову.
По ее словам, к таким маринадам относятся рецепты на основе уксуса и майонеза. «Это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье», — считает врач. Она отметила, что при высоких температурах майонез выделяет большое количество жиров и веществ, которые вредны для организма. При этом уксус в маринаде негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, а его частое употребление может вызвать болезнь почек.
Ранее стало известно, чем заменить традиционный мясной шашлык, сообщает радио Sputnik со ссылкой на шеф-повара и ведущего телеканала «Еда» Владимира Павлова.
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