Врач рассказала, какие способы не помогают в борьбе с перееданием

Советы есть из маленькой посуды и не смотреть фото и видео вкусной еды не работают, рассказала врач-диетолог сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Она отметила, что если человек поддерживает полноценный и разнообразный рацион, то ему не помешает посуда или самые аппетитные видео с едой.

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Также часто можно встретить совет есть из маленькой посуды, чтобы уменьшить порции, однако может наступить обратный эффект.

Ранее диетолог Елена Козловская рассказала, что если человек худеет, ему нужно выпивать 40 мл жидкости на 1 кг желаемого веса, при этом алкогольные и содержащие сахар напитки не учитываются, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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