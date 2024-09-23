Врач рассказала, какие способы не помогают в борьбе с перееданием

Советы есть из маленькой посуды и не смотреть фото и видео вкусной еды не работают, рассказала врач-диетолог сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Она отметила, что если человек поддерживает полноценный и разнообразный рацион, то ему не помешает посуда или самые аппетитные видео с едой.