Врач рассказала, как влажные салфетки помогают бороться с микробами

Как сообщает радио Sputnik со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии последипломного образования Юлию Галлямову, влажные салфетки могут помочь в ситуации, когда рядом нет ни воды, ни мыла. Однако полноценно очистить руки, как это происходит при мытье, они не могут.

Как отметила Галлямова, влажная салфетка снимает только верхнюю грязь, а полное очищение не происходит. Кроме того, мыло превосходит салфетки по своим антибактериальным свойствами.

Как сообщалось, подавляющее большинство россиян, а именно 85%, стали чаще мыть руки из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорят данные опроса, проведенного проектом «Здоровье Mail.ru» и сервисом «Все аптеки».





