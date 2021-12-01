Эксперт дала советы метеозависимым людям

Для поддержания здоровья сосудов у метеозависимых людей важно отказаться от курения, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора Рину Заславскую.

Москвичей предупредили о проблемах со здоровьем из-за низкого атмосферного давления

Также она не советует есть соленую пищу. При пониженном атмосферном давлении человеческое давление повышается, в этом случае необходимо принимать прописанные врачом препараты. Если при пониженном атмосферном давлении артериальное давление понижается, то нужно принимать лекарства, которые его повысят.

Как отметила врач, при головных болях рекомендуется спать на ортопедической подушке и растирать сзади мышцы, делать массаж. «И еще можно добавить к этому горячую воду, замочить полотенце и этим горячим полотенцем тоже растирать заднюю поверхность шеи», — отметила Заславская.

Как сообщалось, низкое атмосферное давление возбуждает симпатическое звено вегетативной нервной системы, ослабляет иммунитет и подавляет настроение. Особенно внимательно следить за своим здоровьем в дни с низким атмосферным давлением стоит людям с нарушением обмена веществ, а также перенесшим инсульт и инфаркт миокарда.

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