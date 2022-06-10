Врач рассказал, от какой еды стоит отказаться после 60 лет

После 60 лет важно уделять особое внимание питанию, так как оно оказывает влияние на состояние здоровья, сообщает телеканал «360» со ссылкой на диетолога, нутрициолога Евгения Арзамасцева.

Врач-диетолог: Кофе полезен, вреден кофеин!

По его словам, пожилым людям лучше отказаться от употребления кофе и сладких напитков. Кофе обладает особенностью выводить из организма полезные микроэлементы, среди которых кальций. Его недостаток может привести к остеопорозу. Кроме того, повышается гипервозбудимость, возникают скачки давления, что разрушает сосудистые стенки.

Кроме того, у пенсионеров могут проявляться начальные признаки сахарного диабета. По этой причине лучше воздержаться от газированных напитков и пакетированного сока, а алкоголь следует употреблять с осторожностью. Спиртное выводит из клеток воду, а также мешает поступлению новой жидкости.

Напомним, кофеин может маскировать депрессивное действие алкоголя; в результате человек может употребить больше спиртного, а это сопряжено с высокими рисками для здоровья.

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ТЕГИ:Здоровое ПитаниеЕдаПенсионеры
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