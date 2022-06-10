Врач рассказал, от какой еды стоит отказаться после 60 лет

По его словам, пожилым людям лучше отказаться от употребления кофе и сладких напитков. Кофе обладает особенностью выводить из организма полезные микроэлементы, среди которых кальций. Его недостаток может привести к остеопорозу. Кроме того, повышается гипервозбудимость, возникают скачки давления, что разрушает сосудистые стенки.

Кроме того, у пенсионеров могут проявляться начальные признаки сахарного диабета. По этой причине лучше воздержаться от газированных напитков и пакетированного сока, а алкоголь следует употреблять с осторожностью. Спиртное выводит из клеток воду, а также мешает поступлению новой жидкости.

Напомним, кофеин может маскировать депрессивное действие алкоголя; в результате человек может употребить больше спиртного, а это сопряжено с высокими рисками для здоровья.

