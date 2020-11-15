Мясников назвал обязательные продукты для питания
Российский врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал включить в ежедневный рацион питания клетчатку в эфире телеканала «Россия 1».
Мясников напомнил, что благодаря клетчатке улучшается прохождение пищевого комка по кишечнику, потому что питательные вещества набирают необходимый объем.
«Вы не можете объем создать курицей, сколько этой курицы надо съесть? Или мяса? Вы объем создаете клетчаткой», — пояснил Мясников.
Источниками клетчатки, по словам врача, являются отруби и каши. Мясников предупредил, что злоупотреблять ими нельзя из-за риска возникновения запора.
Кроме того, Мясников рекомендовал ежедневно употреблять по полкилограмма фруктов и овощей в день, а также кисломолочные продукты, способные улучшить перистальтику кишечника.
Отсутствие белка в рационе влечет за собой патологические изменения в организме, указал доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков в интервью НСН.
«Если по поводу жиров и углеводов диетологи ещё спорят, то сохранение белковой массы признаётся всеми. Каждый человек должен получать в сутки минимальное количество чистого белка - 70 грамм. По нашим, российским нормам. В Болгарии, например, она составляет 140 грамм. А кусок мяса, условно говоря, содержит 60% белка. Это нужно, чтобы не произошли патологические изменения в организме. Особенно пожилые люди, потому что у них плохо регенерируются и восстанавливаются белковые ткани», - отметил диетолог.
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