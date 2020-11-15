Мясников назвал обязательные продукты для питания

«Вы не можете объем создать курицей, сколько этой курицы надо съесть? Или мяса? Вы объем создаете клетчаткой», — пояснил Мясников.

Источниками клетчатки, по словам врача, являются отруби и каши. Мясников предупредил, что злоупотреблять ими нельзя из-за риска возникновения запора.

Кроме того, Мясников рекомендовал ежедневно употреблять по полкилограмма фруктов и овощей в день, а также кисломолочные продукты, способные улучшить перистальтику кишечника.

Отсутствие белка в рационе влечет за собой патологические изменения в организме, указал доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков в интервью НСН.

«Если по поводу жиров и углеводов диетологи ещё спорят, то сохранение белковой массы признаётся всеми. Каждый человек должен получать в сутки минимальное количество чистого белка - 70 грамм. По нашим, российским нормам. В Болгарии, например, она составляет 140 грамм. А кусок мяса, условно говоря, содержит 60% белка. Это нужно, чтобы не произошли патологические изменения в организме. Особенно пожилые люди, потому что у них плохо регенерируются и восстанавливаются белковые ткани», - отметил диетолог.

