Врач рассказал о безопасной для здоровья порции шашлыка
Стало известно, сколько шашлыка можно есть без вреда для здоровья, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта и медицинского блогера Филиппа Кузьменко.
Он напомнил, что мясо — продукт, которым не стоит злоупотреблять. «Доказано, что красное мясо и любые полуфабрикаты из мяса, если их очень много есть, повышают риск колоректального рака, поэтому все хорошо в меру», сообщил эксперт. Он напомнил о норме 100 граммов красного мяса в день.
Также он напомнил о высокой калорийности шашлыка. Чтобы не съесть мяса больше, чем нужно, перед подходом к мангалу можно предварительно заполнить желудок чем-то другим, например, овощами и простой водой, посоветовал врач.
Бренд-шеф, ресторатор Сергей Хромов рассказал россиянам, как приготовить правильный маринад к мясу для шашлыка. По его словам, главное, чтобы вкус мяса остался. Для этого в маринаде не должно быть чересчур много специй и уксуса.
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