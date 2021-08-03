Диетолог призвала не делать арбуз приоритетом для восстановления после COVID

Кандидат медицинских наук, терапевт и диетолог Римма Мойсенко объяснила, почему не стоит делать арбуз приоритетным продуктом в целях восстановления после коронавируса.

По словам диетолога, наличие антиоксидантов в арбузе очень небольшое, поэтому заявления о его пользе для восстановления после COVID слишком преувеличены.

Кроме того, по ее словам, у населения средней полосы арбузы и дыня усваиваются сложно, вызывая трудности с пищеварением. В эфире «Радио 1» Мойсенко отметила, что это показывают исследования иммунной переносимости продуктов.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:КоронавирусДиета
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