Диетолог призвала не делать арбуз приоритетом для восстановления после COVID

Кандидат медицинских наук, терапевт и диетолог Римма Мойсенко объяснила, почему не стоит делать арбуз приоритетным продуктом в целях восстановления после коронавируса.

По словам диетолога, наличие антиоксидантов в арбузе очень небольшое, поэтому заявления о его пользе для восстановления после COVID слишком преувеличены.

Кроме того, по ее словам, у населения средней полосы арбузы и дыня усваиваются сложно, вызывая трудности с пищеварением. В эфире «Радио 1» Мойсенко отметила, что это показывают исследования иммунной переносимости продуктов.

