Врач рассказал, когда шлёпанцы можно носить с носками
Заслуженный врач России Андрей Кабычкин заявил, что жаркую погоду комфортнее переносить в босоножках, сообщает NEWS.ru.
По его словам, офисным работникам подойдёт открытая обувь, с кожаной или пробковой подошвой и каблуком не менее 4 см в высоту,
Он также отметил, что шлёпанцах или босоножках можно ходить по городу, но обязательно поддевать хлопчатобумажные носки.
"Микротравмы кожи никто не отменял... Просто на босу ногу — это моветон с точки зрения профилактической медицины. С точки зрения эстетики и красоты, конечно, можно надевать на босу ногу, но просто чаще придется мыть ноги и обрабатывать их антисептиком" , — добавил Кабычкин.
Ранее врач-эндокринолог Видновской РКБ Минздрава МО Мария Калошина заявила, что полные люди легче переносят жару, так как жир не пропускает излишнее тепло и защищает тело при высокой температуре воздуха, сообщает RT.
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