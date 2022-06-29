Врач рассказал, когда шлёпанцы можно носить с носками

По его словам, офисным работникам подойдёт открытая обувь, с кожаной или пробковой подошвой и каблуком не менее 4 см в высоту,

Он также отметил, что шлёпанцах или босоножках можно ходить по городу, но обязательно поддевать хлопчатобумажные носки.



"Микротравмы кожи никто не отменял... Просто на босу ногу — это моветон с точки зрения профилактической медицины. С точки зрения эстетики и красоты, конечно, можно надевать на босу ногу, но просто чаще придется мыть ноги и обрабатывать их антисептиком" , — добавил Кабычкин.



Ранее врач-эндокринолог Видновской РКБ Минздрава МО Мария Калошина заявила, что полные люди легче переносят жару, так как жир не пропускает излишнее тепло и защищает тело при высокой температуре воздуха, сообщает RT.

