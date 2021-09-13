Врач рассказал, как ускорить выздоровление при ОРВИ
Сон в достаточном количестве, правильное питание и употребление витамина D могут ускорить выздоровление и восстановление после острых респираторных вирусных инфекций. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с радио Sputnik.
По словам медика, больному ОРВИ необходимо высыпаться, питаться нормальной пищей, избегать употребления алкоголя. Кроме того, специалист объяснил, что витамин D влияет на эффективность иммунитета, поэтому необходимо восполнять его нехватку, пишет РИА ФАН.
Также Хухрев предупредил, что чересчур активный образ жизни может повлиять на продолжительность болезни. Если пациент еще не выздоровел полностью, но уже «начинает "скакать" и переохлаждаться», помимо вирусной инфекции он может подхватить бактериальную, что усложнит ситуацию, отмечает Ura.ru.
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