Академик рассказал, когда наступит пик заболеваемости гриппом

Новый пик заболеваемости гриппом может случиться в России в конце февраля 2023 года, сообщает Ura.ru со ссылкой на научного руководителя ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова, академика РАН Виталия Зверева.

По его словам, в настоящее время врачи фиксируют подъем заболеваемости, как это обычно и происходит к новогодним праздникам. Эксперт выразил уверенность в том, что уже во время каникул показатели пойдут на спад, а затем к концу февраля начнется второй подъем, который закончится в марте.

Зверев не считает, что из-за гриппа в РФ станут вводить серьезные ограничения, как это было при эпидемии COVID-19.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле все принимают необходимые меры предосторожности, чтобы не заразиться гриппом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

