Врач рассказал, что будет с коронавирусом через пять лет

COVID-19 через пять-семь лет станет более контагиозным, но при этом будет вызывать меньше осложнений, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфекциониста Евгения Тимакова.

По его словам, вирусы мутируют постоянно. «Вирусу нужно в любом случае выжить во внешней среде, не убивая своего хозяина», - сказал он. «То есть со временем, через пять-семь лет коронавирусная инфекция видоизменится в любом случае. Она будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений», - считает медик.

Как отметил Тимаков, то же самое в настоящее время наблюдается в Великобритании: «Вирус контактнее на 70%, но при этом данных о том, что он протекает тяжелее, нет».

Лондон, гудбай! Авиасообщение с Великобританией закрывают

О новом штамме коронавируса официально было объявлено 14 декабря. Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый вариант COVID-19, который может быть связан с быстрым распространением заболевания в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. В субботу премьер-министр Борис Джонсон объявил, что новый штамм может быть на 70% более заразен. Вместе с тем, британские эксперты пока не нашли подтверждений большей летальности новой разновидности вируса.

После новостей из Великобритании авиасообщение с королевством приостановили более 20 стран, хотя новый «британский» штамм коронавируса был обнаружен еще в сентябре. С тех пор он был выявлен у пациентов не только в Великобритании, но также в Дании, Нидерландах, Австралии и Италии. Появились опасения, что разработанные и уже поступившие в оборот вакцины против коронавируса окажутся неэффективны против нового штамма.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
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