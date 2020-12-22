Врач рассказал, что будет с коронавирусом через пять лет

COVID-19 через пять-семь лет станет более контагиозным, но при этом будет вызывать меньше осложнений, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфекциониста Евгения Тимакова.

По его словам, вирусы мутируют постоянно. «Вирусу нужно в любом случае выжить во внешней среде, не убивая своего хозяина», - сказал он. «То есть со временем, через пять-семь лет коронавирусная инфекция видоизменится в любом случае. Она будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений», - считает медик.

Как отметил Тимаков, то же самое в настоящее время наблюдается в Великобритании: «Вирус контактнее на 70%, но при этом данных о том, что он протекает тяжелее, нет».