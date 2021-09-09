Врач рассказала, чем опасно бабье лето

Как сообщила терапевт Татьяна Романенко, резкие перепады температуры в этот период вредны для здоровья, так как приводят к распространению вирусных инфекций и простудных заболеваний. По словам медика, происходит это также из-за холодных дождей.

Романенко напомнила, что бабье лето отличается тем, что утром может быть прохладно, днем жарко, вечером не исключен дождь, а ночью станет совсем холодно. Переохлаждение вызывает спазм сосудов, который делает организм восприимчивым к любым инфекциям.

Напомним, обещанное жителям столичного региона «бабье лето» будет не идеальным. Однако москвичей ждут четыре – пять дней хорошей теплой погоды.

