В Москву придет бабье лето

Начиная с пятницы температура воздуха в Москве может достигнуть + 20. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, это станет началом бабьего лета в столице.

Синоптик отметила, что атмосферное давление будет повышаться, регион окажется во власти антициклона, но уже в его более теплой части. Повышение температуры будет как днем, так и ночью, передает РИА Новости.

Синоптики зафиксировали заморозки в 12 регионах европейской части России

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT, что на погоду в столичном регионе влияет циклон, пришедший с Запада. Он принес холодный, арктический воздух. Днем в понедельник воздух днем не прогреется выше +12 градусов, во вторник будет около +14 градусов.

Небольшое потепление ожидается в среду – до +15...+17 градусов, зато в четверг уже +17...+22. Такая температура будет примерно соответствовать климатической норме.

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ФОТО: РИА Новости
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