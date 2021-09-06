В Москву придет бабье лето

Начиная с пятницы температура воздуха в Москве может достигнуть + 20. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, это станет началом бабьего лета в столице.

Синоптик отметила, что атмосферное давление будет повышаться, регион окажется во власти антициклона, но уже в его более теплой части. Повышение температуры будет как днем, так и ночью, передает РИА Новости.