Врач рассказал, чем может быть опасен массаж

Массаж в ряде случаев может вызывать негативные реакции организма, поэтому важно знать о противопоказаниях для такого воздействия, рассказал двигательный терапевт Артем Ранюшкин.

По словам эксперта, есть несколько категорий противопоказаний для классического массажа: временные, абсолютные и локальные.

«Здесь ответственность за противопоказания делится между специалистом и человеком. То есть специалист не всегда может увидеть своими глазами, что делать массаж нельзя, а человек, который обратился к специалисту, не всегда знает о своих внутренних противопоказаниях», — рассказал Ранюшкин в беседе с «Радио 1».

К временным противопоказаниям относятся ряд кожных заболеваний, в том числе аллергия, инфекционные болезни в стадии обострения, повреждения на коже, свежие татуировки.

При этом эксперт назвал абсолютными противопоказаниями для массажа грипп, ОРВИ, ангину. Кроме того, сеанс массажа не рекомендован при болезнях крови, злокачественных образованиях, остеомиелите, цинге, активной форме туберкулеза и даже при психических расстройствах.

В свою очередь, локальные противопоказания касаются проблем конкретных участков тела, и массаж необходимо делать, избегая этих зон.

Ранюшкин подчеркнул, что воздействие специалиста увеличивает кровоток, и нужно обходить участки тела, где расположены доброкачественные опухоли или трофические язвы.

«К локальным противопоказаниям можно также отнести недавние роды, беременность, псориаз. Но если помощь действительно нужна, это не значит, что её нельзя получить, имея проблему. Есть разные методики, и все они называются массажем», — считает специалист.

Кроме того, Ранюшкин подчеркнул, что перед назначением какого-либо вида массажа необходимо проконсультироваться с врачом.



