Врач раскрыла самую распространенную вредную привычку у детей в Москве
Неправильное питание и любовь к фаст-фуду – самые популярные вредные привычки у детей. Об этом агентству новостей «Москва» рассказала врач-педиатр столичной детской поликлиники Любовь Пендюрина.
По ее словам, большинство привычек закладывается в процессе воспитания. Если в семье принято кушать вредную еду, то ребенок привыкает к этому.
По мнению врача, к неправильному питанию относится переедание и недоедание, а также употребление вредной пищи. Больше всего вредят продукты, которые содержат много сахара, химических добавок и красителей. В эту категорию входит газировка, шоколадные батончики. Также ущерб здоровью нанесут продукты, состоящие из смеси жиров и углеводов, такие как чипсы и майонез.
Врач добавила, что ребенку нужно кушать здоровую пищу минимум четыре раза в день. Причем интервалы между приемами пищи должны составлять не более четырех часов.
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