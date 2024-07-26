Врач Проценко раскрыл пять методов борьбы со стрессом
Справиться со стрессом, в первую очередь, поможет коммуникация с близкими и родными людьми. Об этом сайту aif.ru рассказал доктор медицинских наук, врач высшей категории, герой труда РФ Денис Проценко.
По его словам, ещё одним мощным «антипригарным» средством являются единомышленники, а третьим - занятия спортом. Также важно помнить о профессиональных психологах, которым можно рассказать о своих тревогах и страхах.
«Пятое, в нынешних условиях, когда мы не изолированы, не ограничены ничем, — это, безусловно, то хобби, которое есть у тебя, оно тоже позволяет переключиться с проблем», - заключил Проценко.
Ранее писатель Михаил Хорс рассказал «Радиоточке НСН», что классическая музыка помогает человеку на ранних стадиях стресса, так как способствует выработке гормонов серотонина и дофамина.
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