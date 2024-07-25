«Цели и мотивация»: Психолог рассказал, как чувствовать себя на десять лет моложе
Павел Жавнеров заявил НСН, что человек может чувствовать себя на 30 лет в 40, если у него есть мотивация, цели и энергия.
Человек может чувствовать себя на 30 лет в 40, если у него есть мотивация, цели и энергия, заявил НСН клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. Только замотивированный человек может бегать по утрам и отказаться от вредной еды, которая будет пагубно сказываться на состоянии.
Ощущение возраста у россиян сместилось примерно на 10 лет. Об этом на форуме «Здоровое общество» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, сейчас 40-летние граждане чувствуют себя на 30 лет, а те, кто достиг 50 лет — на 40.
«Если человек чувствует себя на 30 в свои 40, это значит, что в свои 30 он был такой же энергичный, такой же замотивированный, он был в такой же физической форме. Когда люди оценивают, на сколько лет себя ощущают, они берут какой-то аспект своей жизни, чаще всего это на уровне энергии и мотивации. Зачастую люди не следят за своим питанием, за здоровьем в 20-30 лет. А многие идут в это направление только в 40 лет, часто мы видим сегодня людей, которые с сединой на висках бегают по утрам. Кто-то на лыжах катается, следит за питанием. Люди становятся более активными в целом, посещают мероприятия», - рассказал он.
По его словам, подобное отношение к себе нельзя считать инфантильностью, здоровый подход к жизни наоборот говорит о стабильной психике человека.
«Это не говорит об инфантилизме, это говорит о состоянии человека. Кто-то в 40 лет может чувствовать себя на 30, а кто-то на 50. Это связано именно с состоянием человека. Если у человека есть мотивация, цели и энергия, он может чувствовать себя моложе на десять лет. Эти люди дисциплинированные, они способны отказаться от вредной еды, чтобы чувствовать себя лучше. Это говорит о том, что человек очень осознанный и здоровый психологически. Если человек курит много, плохо себя чувствует, он вряд ли скажет, что чувствует себя на 30 в свои 40», - отметил собеседник НСН.
Общество друзей и родных, домашних животных, а также сон и правильное питание помогут победить стресс, а вот от алкоголя и вредной пищи следует отказаться. Об этом ранее заявил кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников, передает «Радиоточка НСН».
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