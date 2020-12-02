Врач прокомментировал опасность ночных часов для больных коронавирусом
Тяжесть COVID-19 у пациентов в реанимации не зависит от времени суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего Центром анестезиологии и реаниматологии Валерия Субботина.
По его словам, риски для здоровья могут представлять не часы, а определенное состояние во сне. При этом опасность именно ночных часов для большинства пациентов с коронавирусом он назвал мифом.
«Если мы говорим о пациентах с сопутствующей значимой патологией, например, с хронической обструктивной болезнью легких или с избыточной массой тела, то у них к определенному времени при углублении сна действительно могут возникать различные физиологические изменения, вплоть до остановки дыхания», – объяснил реаниматолог.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в регионах России сохраняется проблема коечного фонда для больных коронавирусом.
На заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 министр отметил, что менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 регионах. «Наибольшую тревогу у нас вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург», - добавил Мурашко.
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