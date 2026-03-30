Киркорова оштрафовали за курение в аэропорту Барнаула

В ведомстве уточнили, что гражданина привлекли к ответственности по статье 6.24 КоАП РФ за нарушение запрета на курение в общественных местах. При этом имя нарушителя официально не называлось.

Представитель артиста Екатерина Успенская сообщила агентству, что Киркоров уже связался с администрацией аэропорта, чтобы оплатить штраф. По ее словам, нарушение произошло из-за усталости после смены часовых поясов, передает «Радиоточка НСН».

