Врач предупредил об опасности обезболивающих лекарств
Об опасности обезболивающих лекарств в ряде случаев предупредил терапевт, врач общей практики Денис Александров. Он подчеркнул, что такие препараты - не такие безобидные, как может показаться. Отрицательно они могут повлиять в первую очередь на пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Порой, к серьёзным осложнениям могут привести две - три инъекции анальгетиков или даже таблеток, констатировал специалист. Обезболивающие небезопасны в плане развития эрозии желудочно-кишечного тракта – в частности, для людей с заболеваниями кишечника, язвой, уточнил Александров в эфире «Радио 1».
Вторую группу риска в плане приёма обезболивающих составляют пожилые люди, подчеркнул медик. В первую очередь, речь идёт о страдающих ишемической болезнью с нарушением ритма сердца. Немало исследований доказательно показали опасность длительного приёма нестероидных противовоспалительных препаратов. Они повышают риск инфарктов, инсультов, опасной аритмии.
По словам Дениса Александрова, наибольшую опасность в данном случае представляют препараты третьего поколения. Они считаются нейтральными для желудочно-кишечного тракта и поэтому нередко назначаются врачами пожилым пациентам. Однако принимать эти лекарства необходимо с большой осторожностью и только после консультации кардиолога.
Кроме того, анальгетики нельзя принимать людям, у которых имеются проблемы с почками. Дело в том, что нестероидные противовоспалительные препараты заставляют резко прогрессировать почечную недостаточность. Специалисты - нефрологи вообще запрещают принимать эти препараты своим пациентам, отметил врач.
Кроме прочего, анальгетики могут вызывать привыкание, а порой и зависимость – как физическую, так и психологическую, особенно у страдающих хронической головной болью. Чтобы снять такого рода зависимость, врачи вынуждены назначать таким пациентам препараты - антидепрессанты, и направлять к психиатрам и неврологам.
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