Врач предупредил об опасности обезболивающих лекарств

Об опасности обезболивающих лекарств в ряде случаев предупредил терапевт, врач общей практики Денис Александров. Он подчеркнул, что такие препараты - не такие безобидные, как может показаться. Отрицательно они могут повлиять в первую очередь на пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Порой, к серьёзным осложнениям могут привести две - три инъекции анальгетиков или даже таблеток, констатировал специалист. Обезболивающие небезопасны в плане развития эрозии желудочно-кишечного тракта – в частности, для людей с заболеваниями кишечника, язвой, уточнил Александров в эфире «Радио 1».

Вторую группу риска в плане приёма обезболивающих составляют пожилые люди, подчеркнул медик. В первую очередь, речь идёт о страдающих ишемической болезнью с нарушением ритма сердца. Немало исследований доказательно показали опасность длительного приёма нестероидных противовоспалительных препаратов. Они повышают риск инфарктов, инсультов, опасной аритмии.