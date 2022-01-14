Роспотребнадзор: «Омикрон» представляет угрозу для детей

Новый штамм коронавируса «омикрон» в значительной степени поражает детей, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в Telegram-канале российского правительства.

По словам главы ведомства, к сожалению, но это так, и об этом важно помнить.

Голикова заявила, что более половины заражений «омикроном» приходится на Москву

Вице-премьер Татьяна Голикова при этом заметила, что эта мутация вируса, как предполагается, вытеснит ранее доминирующий в России вариант инфекции «дельта».

Ранее завлабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северино заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что штамм коронавируса «омикрон» появился независимо от «дельты» и бьет по бронхам, а не легким.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:КоронавирусОмикрон-штаммАнна ПоповаРоспотребнадзор
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