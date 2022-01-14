Роспотребнадзор: «Омикрон» представляет угрозу для детей
Новый штамм коронавируса «омикрон» в значительной степени поражает детей, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в Telegram-канале российского правительства.
По словам главы ведомства, к сожалению, но это так, и об этом важно помнить.
Вице-премьер Татьяна Голикова при этом заметила, что эта мутация вируса, как предполагается, вытеснит ранее доминирующий в России вариант инфекции «дельта».
Ранее завлабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северино заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что штамм коронавируса «омикрон» появился независимо от «дельты» и бьет по бронхам, а не легким.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+23 820 / сут.
Умерли
320 тыс.+739 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+24 952 / сут.
- Врач предупредил о возможном усилении симптомов «омикрона»
- Голикова: Иностранцы могут получить в России COVID-сертификат на полгода
- Мурашко призвал россиян не лечить COVID-19 антибиотиками
- Роспотребнадзор: «Омикрон» представляет угрозу для детей
- Россияне вышли в лидеры на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине
- Подруга Вознесенской рассказала о большом страхе жены Мягкова
- В ЦБ заявили о крупных кадровых перестановках
- Мурашко предупредил об ударе «омикрона» по детям и беременным
- Лукашенко на церемонии награждения попытался подарить букет мужчине без рук
- Синоптик: в выходные в Москве температура будет выше нормы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru