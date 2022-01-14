Роспотребнадзор: «Омикрон» представляет угрозу для детей

Вице-премьер Татьяна Голикова при этом заметила, что эта мутация вируса, как предполагается, вытеснит ранее доминирующий в России вариант инфекции «дельта».

Ранее завлабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северино заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что штамм коронавируса «омикрон» появился независимо от «дельты» и бьет по бронхам, а не легким.

