Врач предостерег от употребления алкоголя перед погружением в прорубь

Любой, кто собрался искупаться во время Крещения, должен заблаговременно подготовить свой организм к экстремальным температурным нагрузкам, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление заведующей терапевтическим отделением № 2 Сергиево-Посадской больницы Марины Чекалиной.

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Она указала, что существует ряд заболеваний, при наличии которых не рекомендуется окунаться в прорубь. Среди них — болезни дыхательной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет и заболевания нервной системы. Тем, кто собрался окунуться в купель, необходимо взять с собой термос с горячим чаем, полотенце, теплую, удобную одежду и обувь без завязок и шнуровки, чтобы после выхода из воды ее можно было быстро надеть. Кроме того, категорически запрещен алкоголь. После возвращения домой рекомендуется еще раз растереть мышцы полотенцем, переодеться в теплую одежду и надеть теплые носки.

Ранее телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман назвали опасным купание в Крещение, и призвали россиян отказаться от этой традиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Владимир Астапкович//РИА Новости
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