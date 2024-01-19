Врач предостерег от употребления алкоголя перед погружением в прорубь
Любой, кто собрался искупаться во время Крещения, должен заблаговременно подготовить свой организм к экстремальным температурным нагрузкам, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление заведующей терапевтическим отделением № 2 Сергиево-Посадской больницы Марины Чекалиной.
Она указала, что существует ряд заболеваний, при наличии которых не рекомендуется окунаться в прорубь. Среди них — болезни дыхательной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет и заболевания нервной системы. Тем, кто собрался окунуться в купель, необходимо взять с собой термос с горячим чаем, полотенце, теплую, удобную одежду и обувь без завязок и шнуровки, чтобы после выхода из воды ее можно было быстро надеть. Кроме того, категорически запрещен алкоголь. После возвращения домой рекомендуется еще раз растереть мышцы полотенцем, переодеться в теплую одежду и надеть теплые носки.
Ранее телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман назвали опасным купание в Крещение, и призвали россиян отказаться от этой традиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач предостерег от употребления алкоголя перед погружением в прорубь
- Нетаньяху заявил, что Израиль устраивает только полная победа над ХАМАС
- СК завел дела о травле детей в истринской школе
- Байден: Вопрос дальнейшей помощи Украине упирается в меньшинство в Конгрессе
- Встроенный ИИ на новых смартфонах Samsung будет бесплатным два года
- В России предложили лишать наград за фейки и дискредитацию ВС РФ
- Международная федерация киберспорта приостановила членство ФКС РФ
- Сенат США одобрил финансирование правительства до начала марта
- Самолет Сургут — Москва экстренно сел в Перми
- Кулеба назвал разведывательные дроны причиной провала наступления ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru