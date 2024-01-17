МЧС: В России подготовят свыше 3 тысяч мест для крещенских купаний

Свыше 3,1 тысячи мест будет организовано для проведения крещенских купаний на территории России. Об этом сообщил начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС РФ Андрей Печенин.

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Он отметил, что обеспечивать безопасность в этих местах будет общая группировка сил РСЧС в количестве более 36 тысяч человек.

Ранее, 17 января, заслуженный спасатель России, замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин в интервью НСН рассказал, что если человеку стало плохо во время нахождения в купели, нужно вытащить его из воды, отнести в тепло и дать горячий сладкий чай, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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