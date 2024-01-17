МЧС: В России подготовят свыше 3 тысяч мест для крещенских купаний

Он отметил, что обеспечивать безопасность в этих местах будет общая группировка сил РСЧС в количестве более 36 тысяч человек.

Ранее, 17 января, заслуженный спасатель России, замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин в интервью НСН рассказал, что если человеку стало плохо во время нахождения в купели, нужно вытащить его из воды, отнести в тепло и дать горячий сладкий чай, передает «Радиоточка НСН».

