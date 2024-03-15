Врач посоветовала отказаться от привычки отсыпаться по выходным
Привычка спать подольше в выходные дни мешает полноценному отдыху и приводит к накоплению усталости, рассказала врач-фармацевт Дебора Ли. Ее слова приводит газета Daily Mirror.
Специалист отметила, что в выходные дни многие пытаются компенсировать нехватку сна, но в итоге чувствуют себя уставшими и разбитыми. Это происходит из-за нарушения режима сна и бодрствования, объяснила эксперт.
По ее словам, поздние подъемы в выходные дни сбивают внутренние часы организма и приводят к проблеме с засыпанием. Такой режим вредит организму и провоцирует беспокойство, заявила врач.
В беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Светлана Михалева предостерегла от употребления продуктов, содержащих стимуляторы. Она предупредила, что это может привести к проблемам со сном, передает «Радиоточка НСН».
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