Врач посоветовала отказаться от привычки отсыпаться по выходным

Привычка спать подольше в выходные дни мешает полноценному отдыху и приводит к накоплению усталости, рассказала врач-фармацевт Дебора Ли. Ее слова приводит газета Daily Mirror.

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Специалист отметила, что в выходные дни многие пытаются компенсировать нехватку сна, но в итоге чувствуют себя уставшими и разбитыми. Это происходит из-за нарушения режима сна и бодрствования, объяснила эксперт.

По ее словам, поздние подъемы в выходные дни сбивают внутренние часы организма и приводят к проблеме с засыпанием. Такой режим вредит организму и провоцирует беспокойство, заявила врач.

В беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Светлана Михалева предостерегла от употребления продуктов, содержащих стимуляторы. Она предупредила, что это может привести к проблемам со сном, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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