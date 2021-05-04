Врач дал совет, как выспаться в майские праздники
Здоровый сон в продолжительные майские праздники может заметно улучшить самочувствие россиян, которые недосыпают в будни, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук Михаила Полуэктова.
По его словам, на майских праздниках люди получат возможность нарушать свой режим, так как станут отсыпаться и вставать позже, чем привыкли. «Люди наконец смогут компенсировать нехватку сна», – сказал эксперт. При этом он отметил, что лучше не отказываться от будильника полностью и стараться, чтобы время пробуждения не слишком сильно отличалось от привычного.
В противном случае в первые рабочие дни можно столкнуться с трудностями при раннем подъеме.
Привычка добирать время сна во время выходных чревата нарушением режима и проблемами со здоровьем. О том, как правильно компенсировать рабочий недосып, рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.
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