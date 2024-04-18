Врач посоветовал отказаться от вождения автомобиля после инфаркта

Медик посоветовал проконсультироваться с врачом, чтобы определить индивидуальный риск. Решение о возвращении к вождению необходимо принимать на основе оценки состояния здоровья, заявил Степаненко.

Восстановление после инфаркта может занять несколько недель, обратил внимание специалист. По его словам, этого времени хватит для оценки врачом физических и когнитивных способностей пациента, сообщает «Газета.Ru».

Ранее Степаненко заявил, что корвалол и и другие препараты для сердечников лучше не принимать перед тем, как сесть за руль, отмечает «Радиоточка НСН».

