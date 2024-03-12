Автомобиль сбил пешеходов на тротуаре на севере Москвы

«По предварительной информации, на улице Верхняя Масловка в районе дома 22 водитель, управляя автомобилем "Ягуар", не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов», — указали в ведомстве.

В результате ДТП два человека получили травмы, им оказывают медпомощь. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее в Москве курьер на электровелосипеде сбил пятилетнего мальчика на тротуаре, ребенку понадобилась помощь врачей, напоминает телеканал «360».

