Автомобиль сбил пешеходов на тротуаре на севере Москвы
Водитель автомобиля Jaguar, не справившись с управлением, сбил пешеходов на тротуаре на севере Москвы, пострадали два человека. Об этом сообщила Госавтоинспекция столицы.
«По предварительной информации, на улице Верхняя Масловка в районе дома 22 водитель, управляя автомобилем "Ягуар", не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов», — указали в ведомстве.
В результате ДТП два человека получили травмы, им оказывают медпомощь. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия.
Ранее в Москве курьер на электровелосипеде сбил пятилетнего мальчика на тротуаре, ребенку понадобилась помощь врачей, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Церемонию вручения «Оскара» посмотрели рекордные 19,5 млн человек
- В Крыму пройдут «Большие гастроли» театра Никиты Михалкова
- Автомобиль сбил пешеходов на тротуаре на севере Москвы
- Роскомнадзор сообщил об утечке данных клиентов из МФО
- Джокович проиграл 123-й ракетке мира Нарди в Индиан-Уэллсе
- Гладков: Над Белгородской областью сбили четыре дрона
- Путин назначил Кузьменкова заместителем директора Росгвардии
- Восемь снарядов РСЗО «Вампир» уничтожили над Белгородской областью
- В Минске отменили показ фильмов Сокурова «Солнце» и «Сказка»
- Умер автор хита All by myself Эрик Кармен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru