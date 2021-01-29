Врач посоветовал есть лук и сыр для защиты от коронавирусных осложнений
Европейские учёные выдвинули предположение, что дефицит витамина К может привести к снижению эластичности сосудов и к тяжёлым осложнениям при COVID-19.
Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Парамонов рассказал, зачем нужен этот витамин и из какой еды его можно получить.
По словам врача, витамин К необходим для сворачиваемости крови. Его много содержится в луке, шпинате, укропе и кинзе, а также в хорошо выдержанном сыре.
Также важны для поддержания здоровья цинк и витамин D, а также железо.
Врач призвал не заниматься самолечением и консультироваться со специалистами, но биологически активные добавки с этими элементами принимать можно, передает «Радио1».
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