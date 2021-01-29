Врач посоветовал есть лук и сыр для защиты от коронавирусных осложнений

Европейские учёные выдвинули предположение, что дефицит витамина К может привести к снижению эластичности сосудов и к тяжёлым осложнениям при COVID-19.

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Парамонов рассказал, зачем нужен этот витамин и из какой еды его можно получить.

По словам врача, витамин К необходим для сворачиваемости крови. Его много содержится в луке, шпинате, укропе и кинзе, а также в хорошо выдержанном сыре.

Также важны для поддержания здоровья цинк и витамин D, а также железо.

Врач призвал не заниматься самолечением и консультироваться со специалистами, но биологически активные добавки с этими элементами принимать можно, передает «Радио1».

